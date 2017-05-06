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Георгий Тюрин заключен под стражу

6 мая в 11:36 496 просмотров

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении зампреда Гордумы меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно официальным данным, ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Напомним, зампреда подозревают в покушении на взятку в 25 млн рублей за содействие в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства.

Как отметили губернатор Иван Белозерцев и глава города Валерий Савельев, комментируя случившееся, если человек, независимо от должности, совершил преступление, он должен понести наказание по закону.

Региональное отделение партии «Единая Россия» в связи со случившимся приостановило членство в партии Георгия Тюрина.

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