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В Пензенской области на месте сгоревшего леса высадили 50 тысяч сеянцев сосны

6 мая в 12:31 244 просмотра

В Пензенской области в рамках Всероссийского дня посадки леса высадили 50 сеянцев сосны.

Как сообщается на сайте областного правительства, посадка происходила на участке у села Николо-Райское Городищенского района.

«Выбор этот не случаен, именно здесь во время аномально жаркой погоды летом 2010 года леса больше всего пострадали от пожаров», — пояснили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Глава регионального минлесхоза Александр Москвин поблагодарил участников акции за то, что они откликнулись на призыв.

Активисты создали 10 гектаров молодого леса. После работы на свежем воздухе всех участников ждал обед из полевой кухни, горячий чай, каша и выпечка.

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