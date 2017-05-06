Пензенские дети рассказали миру о культурном богатстве родного города

Пензенские дети, удостоившиеся чести участвовать в международных «Дельфийских играх», на три дня погрузились в невероятный круговорот событий. Удивительно было все: начиная с приветствия участников со станции МКС, заканчивая общением со звездами культуры мирового уровня. «Дельфийские игры» принято считать одним из крупнейших в мире соревнований молодых деятелей искусств. И победа пензенских ребят — весомое доказательство состоятельности всей системы воспитания и творческого образования, выстроенного в городе Пензе.

На воспитаннице музыкальной школы имени Виктора Чеха Татьяне Валовой, золотой победительнице «Дельфийских игр», лежала ответственность не только за честь города, но и за честь школы, которая носит имя великого пензенского композитора и джазового пианиста. Кстати, имя Виктора Чеха школе помог присвоить мэр города Виктор Кувайцев, который после обращения инициативной группы посодействовал в оперативном решении этого вопроса. Воспитанники школы имени Виктора Чеха становятся победителями «Дельфийских игр» уже в седьмой раз.

«Когда я увидела, как много участников приехало на игры, какого уровня ребята, я не смогла совладать с эмоциями и все время плакала, — рассказывает «золотая» Татьяна Валова. — Спасибо моему преподавателю Светлане Валерьевне Орешкиной, она как могла успокаивала меня, водила по музеям, отвлекала мое внимание. Зато когда я выступила со стихотворением Роберта Рождественского «Зенитчица», плакало уже жюри».

У каждого победителя «Дельфийских игр» есть своя история, их ребята рассказали мэру Виктору Кувайцеву. После долгого и плотного общения он пожал каждую детскую ладошку и вручил памятные подарки. В завершении поздравил всех с грядущим праздником и поблагодарил педагогов за колоссальный труд, благодаря которому Пенза вновь — в числе победителей.

Текст предоставлен пресс-службой администрации Пензы.