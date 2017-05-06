Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе застолья 32-летняя женщина пырнула ножом своего 51-летнего сожителя. Мужичину доставили в больницу.
Женщина призналась в содеянном, ранее она уже имела проблемы с законом.
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В Пензе женщина напала с ножом на возлюбленного
6 мая в 14:00 234 просмотра
В Пензе полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в доме на ул. Калинина.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе застолья 32-летняя женщина пырнула ножом своего 51-летнего сожителя. Мужичину доставили в больницу.
Женщина призналась в содеянном, ранее она уже имела проблемы с законом.