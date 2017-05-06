Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе злоумышленники разобрали на запчасти чужую иномарку
В Пензе спустя 14 лет удалось установить личность насильника — СКР
Пензенцев просят помочь в расследовании убийства
На зампреда пензенской Гордумы завели уголовное дело
В Пензе бизнесмен застрелил своего партнера и выбросил тело в безлюдном месте
Пензенец ночью избил собутыльницу руками и ногами
Пензенца избил и ограбил собутыльник
Трое пензенцев поплатились за игорный клуб на ул. Бурденко
В Заречном возле гаражей нашли завернутое в пакет тело младенца
В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную
все новости

В Пензе женщина напала с ножом на возлюбленного

6 мая в 14:00 234 просмотра
, произошедшего в доме на ул. Калинина.

" data-title="В Пензе женщина напала с ножом на возлюбленного — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в доме на ул. Калинина.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе застолья 32-летняя женщина пырнула ножом своего 51-летнего сожителя. Мужичину доставили в больницу.

Женщина призналась в содеянном, ранее она уже имела проблемы с законом.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics