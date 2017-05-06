Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 6 мая подразделения будут работать по обычному расписанию. 7 и 8 мая рабочий день будет укороченным — с 09.00 до 14.00.
Выходной — 9 мая.
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В Пензе МРЭО обнародовал график работы в праздничные дни
6 мая в 15:20 94 просмотра
В Пензе в праздничные дни, приуроченные к 9 Мая, изменится график работы МРЭО ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 6 мая подразделения будут работать по обычному расписанию. 7 и 8 мая рабочий день будет укороченным — с 09.00 до 14.00.
Выходной — 9 мая.