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В Пензе люди с ограниченными возможностями участвовали в «Вахте памяти»

6 мая в 17:59 184 просмотра
«Вахта памяти».

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В Пензе люди с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в эстафете поколений «Вахта памяти».

Как сообщает пресс-центр областного правительства, участники встретились в сквере «Пионерский», где работали фотозона, полевая кухня и музей военной техники.

В торжественной части мероприятия приняли участие представители правительства Пензенской области, в частности — зампред Василий Трохин, и администрации города Пензы, а также творческие коллективы инвалидных организаций.

Эстафета поколений — акция, в рамках которой люди несут знамя Победы, отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, выражая свою гражданскую позицию.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/05/6/13175186
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