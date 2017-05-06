В Пензе люди с ограниченными возможностями участвовали в «Вахте памяти»

Как сообщает пресс-центр областного правительства, участники встретились в сквере «Пионерский», где работали фотозона, полевая кухня и музей военной техники.
В торжественной части мероприятия приняли участие представители правительства Пензенской области, в частности — зампред Василий Трохин, и администрации города Пензы, а также творческие коллективы инвалидных организаций.
Эстафета поколений — акция, в рамках которой люди несут знамя Победы, отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, выражая свою гражданскую позицию.