В Пензе косят траву и моют тротуары

6 мая в 16:12

В Пензе ведутся работы по благоустройству и приведению улиц в порядок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Железнодорожном районе косят траву на улицах Сурской, Чехова, Луначарского.

МУП «Пензадормост» красит пешеходные ограждения по улице Октябрьской, моет тротуары на улицах Измайлова и Коннозаводской.