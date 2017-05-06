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В Пензе косят траву и моют тротуары

6 мая в 16:12 272 просмотра

В Пензе ведутся работы по благоустройству и приведению улиц в порядок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Железнодорожном районе косят траву на улицах Сурской, Чехова, Луначарского.

МУП «Пензадормост» красит пешеходные ограждения по улице Октябрьской, моет тротуары на улицах Измайлова и Коннозаводской.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gorod_gotovitsya_k_prazdniku/
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