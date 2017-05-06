Как сообщает пресс-служба мэрии, в Железнодорожном районе косят траву на улицах Сурской, Чехова, Луначарского.
МУП «Пензадормост» красит пешеходные ограждения по улице Октябрьской, моет тротуары на улицах Измайлова и Коннозаводской.
|
|
В Пензе косят траву и моют тротуары
6 мая в 16:12 272 просмотра
В Пензе ведутся работы по благоустройству и приведению улиц в порядок.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в Железнодорожном районе косят траву на улицах Сурской, Чехова, Луначарского.
МУП «Пензадормост» красит пешеходные ограждения по улице Октябрьской, моет тротуары на улицах Измайлова и Коннозаводской.