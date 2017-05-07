Белозерцев поздравил пензенцев с Днем радио

«Сердечно поздравляю вас с Днем радио — профессиональным праздником работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания!

В современных условиях бурного развития коммуникаций средства связи остаются проверенным, надежным способом передачи информации.

Ваша компетентность, профессиональное мастерство и самоотдача, применение на практике мировых достижений в области инновационных информационно-коммуникационных технологий позволяют вносить достойный вклад в развитие отрасли, всемерно совершенствовать свою деятельность.

Уверен, что своими достижениями вы последовательно продолжите созидательные традиции старшего поколения талантливых специалистов, ваших славных предшественников. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Сурского края!» — отмечено в поздравлении.