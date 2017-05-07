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Кувайцев пожелал работникам радиовещания здоровья и оптимизма

7 мая в 10:40 178 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов радиовещания и отраслей связи с профессиональным праздником.

«Нашу жизнь невозможно представить без телефонной связи, радио, телевидения и интернета. Эти средства коммуникации оперативно доносят до адресатов необходимую информацию, позволяют находиться в курсе всех происходящих в мире событий. Своим трудом вы во многом определяете стиль и ритм жизни современного человека, способствуете социально-экономическому развитию общества.

Уверен, что благодаря высокому профессионализму, ответственности и добросовестности работников отрасли непрерывно будет расширяться спектр телекоммуникационных услуг, повышаться их качество.

В этот праздничный день желаю нынешним сотрудникам, а также ветеранам всех отраслей связи, радио и телевидения доброго здоровья, счастья, успехов, оптимизма и благополучия!» — говорится в поздравлении.

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