Кувайцев пожелал работникам радиовещания здоровья и оптимизма

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов радиовещания и отраслей связи с профессиональным праздником.

«Нашу жизнь невозможно представить без телефонной связи, радио, телевидения и интернета. Эти средства коммуникации оперативно доносят до адресатов необходимую информацию, позволяют находиться в курсе всех происходящих в мире событий. Своим трудом вы во многом определяете стиль и ритм жизни современного человека, способствуете социально-экономическому развитию общества.

Уверен, что благодаря высокому профессионализму, ответственности и добросовестности работников отрасли непрерывно будет расширяться спектр телекоммуникационных услуг, повышаться их качество.

В этот праздничный день желаю нынешним сотрудникам, а также ветеранам всех отраслей связи, радио и телевидения доброго здоровья, счастья, успехов, оптимизма и благополучия!» — говорится в поздравлении.