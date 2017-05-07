Пензенцы обсуждают в Сети матерившегося при ребенке маршрутчика

Об этом возмущенные горожане написали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список».
«Зашли с ребенком в эту машину, и вдруг водитель как закричит матом в телефон на весь салон, на замечания не отреагировал и продолжил, как я поняла, «поливать» своих коллег, на следующей остановке обругал пассажира, что тот не так ему деньги подал, как хотелось», — написала подписчица.
Женщина также добавила, что все дорогу маршрутчик разговаривал, то с пассажиром, который сидел рядом, то снова по телефону.
«На звонок начальству — реакции ноль», — отметила пензячка.
К обсуждению поста подключились многие пользователи. Некоторых поведение водителя не удивило, другие посчитали это недопустимым.
«Мужик ругался матом на рабочем месте, в общественном транспорте, а это — нарушение трудовой дисциплины и прав пассажиров и нарушение ПДД. Считаете, что с этим следует мириться?» — прокомментировала подписчица.
«Ой, да ладно вам. Все с детского сада знают все эти слова, просто не употребляют их, и автору лучше объяснить это ребенку, а не указывать людям, как себя вести», — отметила другая местная жительница.
«А у водителей еще фишка есть такая, они своих вторых половинок или знакомых сажают возле себя, дверь, естественно, закрыта, что передняя. А разговор так и не прекращается, даже остановки не слышат порой», — написала пензячка.