В Иссинском районе разбился 19-летний мотоциклист

В Иссинском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась на автодороге «Лунино — Исса».

19-летний парень на мотоцикле слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии молодой человек погиб.

По факту происшествия проводится проверка.