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В Иссинском районе разбился 19-летний мотоциклист

7 мая в 13:53 330 просмотров

В Иссинском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась на автодороге «Лунино — Исса».

19-летний парень на мотоцикле слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии молодой человек погиб.

По факту происшествия проводится проверка.

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