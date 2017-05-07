Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась на автодороге «Лунино — Исса».
19-летний парень на мотоцикле слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии молодой человек погиб.
По факту происшествия проводится проверка.
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В Иссинском районе разбился 19-летний мотоциклист
7 мая в 13:53 330 просмотров
В Иссинском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась на автодороге «Лунино — Исса».
19-летний парень на мотоцикле слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии молодой человек погиб.
По факту происшествия проводится проверка.