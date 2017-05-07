На Олимпийской аллее хотят организовать чтение по-европейски

В Пензе на Олимпийской аллее завершились мероприятия по акарицидной обработке. Порядок на территории осмотрел мэр Виктор Кувайцев.

В рамках выезда директор Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Елена Савельева сообщила главе администрации о том, что уборка на этой зоне отдыха проводится постоянно.

«Сотрудниками парка регулярно осуществляется уборка зоны отдыха и урн от мусора. На данный момент завершаются работы по ее очистке от сухой листвы», — сказала она.

Внимание градоначальника, как сообщает пресс-служба мэрии, было обращено на то, что засеянный в прошлом году газон слабо принялся, молодую траву перебивают сорняки.

«Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство Пензы» и принять решение — либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон. У горожан должна быть возможность провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове», - подчеркнул мэр.