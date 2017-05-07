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На Олимпийской аллее хотят организовать чтение по-европейски

7 мая в 13:14 452 просмотра

В Пензе на Олимпийской аллее завершились мероприятия по акарицидной обработке. Порядок на территории осмотрел мэр Виктор Кувайцев.

В рамках выезда директор Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Елена Савельева сообщила главе администрации о том, что уборка на этой зоне отдыха проводится постоянно.

«Сотрудниками парка регулярно осуществляется уборка зоны отдыха и урн от мусора. На данный момент завершаются работы по ее очистке от сухой листвы», — сказала она.

Внимание градоначальника, как сообщает пресс-служба мэрии, было обращено на то, что засеянный в прошлом году газон слабо принялся, молодую траву перебивают сорняки.

«Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство Пензы» и принять решение — либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон. У горожан должна быть возможность провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове», - подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/af1/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/af107dfa05d9f48faf7bc2665c5aec98.jpg
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