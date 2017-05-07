Кувайцев поручил устранить провал на пешеходной дорожке

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас заканчивают обустраивать зеленую зону по улице Карпинского, которая, по предложению пензенцев, будет посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Мэр обсудил в участниками выезда вопрос размещения здесь экспозиции «Бессмертный полк в Пензе», которая будет периодически меняться.
«Стенды с фотографиями должны быть установлены последовательно и таким образом, чтобы жителям и гостям города было удобно осматривать экспозицию», — отметил Виктор Кувайцев.
В ходе посещения сквера «Журавли» глава администрации поручил устранить провал на одной из пешеходных дорожек.
«К 9 мая объекты, задействованные в программе мероприятий, должны быть полностью благоустроены, чтобы мелкие недочеты не омрачали праздничного настроения горожан», — подчеркнул он.