Кувайцев поручил устранить провал на пешеходной дорожке

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В Пензе завершается подготовка к празднованию Дня Победы. Работы по благоустройству территорий Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, сквера «Журавли» и будущего сквера «Бессмертного полка» проинспектировал мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас заканчивают обустраивать зеленую зону по улице Карпинского, которая, по предложению пензенцев, будет посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Мэр обсудил в участниками выезда вопрос размещения здесь экспозиции «Бессмертный полк в Пензе», которая будет периодически меняться.

«Стенды с фотографиями должны быть установлены последовательно и таким образом, чтобы жителям и гостям города было удобно осматривать экспозицию», — отметил Виктор Кувайцев.

В ходе посещения сквера «Журавли» глава администрации поручил устранить провал на одной из пешеходных дорожек.

«К 9 мая объекты, задействованные в программе мероприятий, должны быть полностью благоустроены, чтобы мелкие недочеты не омрачали праздничного настроения горожан», — подчеркнул он.