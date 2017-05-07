« Бессмертный полк». Пензенцы пройдут по Проспекту Победы с фотографиями родственников , воевавших в годы Великой Отечественной войны." data-title="По каким улицам Пензы пройдет «Бессмертный полк» 9 Мая — Пенза-пресс, рунет за день">

В пресс-службе мэрии напомнили, что в шествие встанут около 20 тыс. человек. Колонну будут формировать на ул. Коммунистической в 9.00.

Движение начнут в 10.30.

«Маршрут движения пройдет по проспекту Победы до магазина «Василек», далее колонна поворачивает и следует по проспекту Победы до улицы Карпинской. Здесь колонна поделится на две части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинской, другая - вокруг Монумента воинской и трудовой доблести дойдет до улицы Ленина», — сообщили в пресс-службе мэрии.