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В Пензе ветерана ВОВ Алексея Мартышкина поздравили с Днем Победы

8 мая в 09:25 180 просмотров

В Пензе в преддверии Дня Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Мартышкина.

«Ветерана поздравили с Днем Победы, подарили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья. Алексей Михайлович тепло встретил гостей, поделился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне», — сообщили в прес-службе мэрии.

Ветеран рассказал о том, как в 1942 году был призван на фронт, воевал под Москвой, на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Белоруссии и города Минска, был командиром расчета минометной батареи. Принимал участие в освобождении Литвы, Польши, Восточной Пруссии и взятии Берлина.

В связи с хорошим знанием немецкого языка Алексей Михайловия принимал активное участие в агитации немцев к окончанию военных действий. Награжден двумя медалями «За Отвагу», орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» 1 степени.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/veterana_velikoy_otechestvennoy_voyny_pozdravili_s_nast9upayushchim_prazdnikom/
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