Юный стрингер. В Нижнем Ломове открылся свой кинотеатр

«Так как 2016 год был объявлен Годом кино, стартовал конкурс обеспечения малых городов численностью до 100 000 человек кинотеатрами. Мы подали заявку участие в «Фонд Кино» в Москву и выиграли. Следует отметить, что из всей Пензенской области Нижний Ломов — единственный победитель, и кинотеатр является муниципальным. На всю сумму гранда (5 000 000 руб.) было закуплено оборудование: широкоформатный экран, акустическая система, кресла в зрительном зале
Церемония открытия была продумана до мелочей: в холле кинотеатра все было торжественно украшено, работал буфет, гости имели возможность сфотографироваться с героями любимых советских фильмов. Концертная программа перед просмотром фильма, на которой выступили местные хореографические, вокальные и театральные коллективы, получилась очень яркой и незатянутой. Право торжественно открыть кинотеатр и перерезать ленточку предоставилось главе администрации Нижнеломовского района Николаю Уракчееву и министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой.
Нельзя не отметить и выбор фильма для стартового показа. В преддверии праздника Великой Победы очень правильно было показать фильм «Три дня до весны», который наглядно продемонстрировал события, происходящие в блокадном Ленинграде в годы ВОВ.
«Сегодняшнее мероприятие собрало полный зал ломовчан и создало некий эффект праздника для жителей города. Я хочу пожелать всем как можно чаще смотреть хорошие фильмы, которые меняют людей к лучшему и приучают их к искусству», — сказал житель города Никита.
Дарья Лопатина, г. Нижний Ломов (в рамках проекта ТРК «Экспресс» «Юный стрингер»)