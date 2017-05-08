, чтобы насладиться просмотром любимого фильма , для этого нужно было отправляться в Пензу." data-title="Юный стрингер. В Нижнем Ломове открылся свой кинотеатр — Пенза-пресс, рунет за день">

В минувшее воскресенье произошло долгожданное для жителей города Нижний Ломов событие — открылся кинотеатр МБУК ЦКИ. Долгое время жители не имели возможности посещать премьерные кинопоказы, чтобы насладиться просмотром любимого фильма, для этого нужно было отправляться в Пензу.

«Так как 2016 год был объявлен Годом кино, стартовал конкурс обеспечения малых городов численностью до 100 000 человек кинотеатрами. Мы подали заявку участие в «Фонд Кино» в Москву и выиграли. Следует отметить, что из всей Пензенской области Нижний Ломов — единственный победитель, и кинотеатр является муниципальным. На всю сумму гранда (5 000 000 руб.) было закуплено оборудование: широкоформатный экран, акустическая система, кресла в зрительном зале и т. д. Мы надеемся, что посещение кинотеатра станет доброй традицией каждой семьи!" — поделилась начальник отдела культуры и архива Татьяна Феоктистова.

Церемония открытия была продумана до мелочей: в холле кинотеатра все было торжественно украшено, работал буфет, гости имели возможность сфотографироваться с героями любимых советских фильмов. Концертная программа перед просмотром фильма, на которой выступили местные хореографические, вокальные и театральные коллективы, получилась очень яркой и незатянутой. Право торжественно открыть кинотеатр и перерезать ленточку предоставилось главе администрации Нижнеломовского района Николаю Уракчееву и министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой.

Нельзя не отметить и выбор фильма для стартового показа. В преддверии праздника Великой Победы очень правильно было показать фильм «Три дня до весны», который наглядно продемонстрировал события, происходящие в блокадном Ленинграде в годы ВОВ.

«Сегодняшнее мероприятие собрало полный зал ломовчан и создало некий эффект праздника для жителей города. Я хочу пожелать всем как можно чаще смотреть хорошие фильмы, которые меняют людей к лучшему и приучают их к искусству», — сказал житель города Никита.

Дарья Лопатина, г. Нижний Ломов (в рамках проекта ТРК «Экспресс» «Юный стрингер»)