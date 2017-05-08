Белозерцев отчитался о доходах за 2016 год

По сравнению с 2015 годом, доход главы региона уменьшился на 385 тысяч рублей. В собственности у Ивана Белозерцева находятся два земельных участка площадью 1044 и 33 кв. метра, жилой дом (408 кв. м), ¼ доли квартиры площадью 76,2 кв. метра, а также гараж.



Супруга губернатора задекларировала доход в размере почти 488 тысяч рублей. Ей принадлежит ¼ доля квартиры площадью 76,2 кв. метра и легковой автомобиль «Тойота».