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Белозерцев отчитался о доходах за 2016 год

8 мая в 10:34 416 просмотров

Доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2016 год составил 5 млн 187 тысяч рублей.

По сравнению с 2015 годом, доход главы региона уменьшился на 385 тысяч рублей. В собственности у Ивана Белозерцева находятся два земельных участка площадью 1044 и 33 кв. метра, жилой дом (408 кв. м), ¼ доли квартиры площадью 76,2 кв. метра, а также гараж.

Супруга губернатора задекларировала доход в размере почти 488 тысяч рублей. Ей принадлежит ¼ доля квартиры площадью 76,2 кв. метра и легковой автомобиль «Тойота».

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