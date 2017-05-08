Члены правительства Пензенской области раскрыли свои доходы

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства, доход вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина составил 2,7 млн рублей (в 2015-м — почти 3,6 млн рублей). У него в собственности находятся пять земельных участков общей площадью 4120 кв. метров и 1/27 доли участка площадью 1620 кв. метров. Также ему принадлежит квартира (61,6 кв. м), дачный дом (102,8 кв. м), легковой автомобиль «Мазда», автоприцеп и четыре гаража.



Супруга Валерия Савина получила по итогам прошлого года доход в размере почти 686 тысяч рублей. Ей принадлежит квартира площадью 65,5 кв. м.



Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов указал доход в размере 2 млн 770 тысяч рублей (в 2015 — 6,5 млн рублей). В списке собственности, которая ему принадлежит, находятся земельный участок (600 кв. м), жилой дом (30 кв. м), квартира (140 кв. метров) и сарай, а также два легковых автомобиля — «Тойота» и «Мицубиси».



Супруга Николая Симонова получила в прошлом году доход в размере почти 4,9 млн рублей. Ей принадлежит ½ доли земельного участка площадью 1853 кв. метра, жилой дом (228,6 кв. м), две квартиры (29,9 и 61,3 кв. м) и два нежилых помещения (565 и 116,3 кв. м).



Руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина задекларировала за 2016 год сумму в 2,2 млн рублей (в 2015 — около 2 млн рублей). Ей принадлежит ¼ доли квартиры площадью 74,8 кв. метров и ½ доли квартиры площадью 88,3 кв. метра.



Ее супруг, чей доход за отчетный период составил 668 тысяч рублей, имеет в собственности доли в квартирах, аналогичные указанным выше, а также легковой автомобиль «Ниссан».



Доход первого заместителя председателя правительства Андрея Кулинцева за минувший год составил чуть меньше 694 тысяч рублей. В перечне его собственности — ½ доли земельного участка (1400 кв. м), ¼ доли двух земельных участков (2875 и 2295 кв. м), ¼ доли жилых домов (956,1 и 852,4 кв. м), квартира (93,1 кв. м), а также ½ доли другой квартиры (122,3 кв. м), гараж, место для хранение, ¼ доли в двух нежилых помещениях (547,2 и 461,5 кв. метра), а также легковые автомобили «УАЗ», «Ситроен» и «Тойота».



Супруга Андрея Кулинцева указала доход в размере 2 млн 197 тысяч рублей. У нее в собственности — земельный участок площадью 642 кв. метра, садовый домик (41,9 кв. м), ½ доли квартиры (122,3 кв. м), ½ доля гаража и места для хранения, а также легковой автомобиль «Мазда».



Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов задекларировал за 2016 год чуть больше 2 млн рублей (в 2015 — также около 2 миллионов). Ему принадлежит гараж, 1/8 доли автостоянки и легковой автомобиль «Мицубиси». У супруги чиновника, чей доход за отчетный период составил свыше 164 тыс. рублей, находятся ½ доли квартиры (100,4 кв. м), квартира (56,5 кв. м) и гараж.



Доход в размере 5,6 млн рублей указал в своей декларации за 2016 год заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин. На праве собственности ему принадлежат земельный участок (460 кв. м), жилой дом (173,8 кв. м), квартира (41,1 кв. м), а также легковой автомобиль «БМВ».



Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов получил доход в размере, достигающем почти 1 млн 860 тысяч рублей (в 2015 — 2,5 млн). У него в собственности — три земельных участка (1400, 355 и 161 кв. м), жилой дом (185,3 кв. м), 1/3 доли квартиры (60,3 кв. м), гараж, а также три легковых авто — «Москвич», «Рено» и «Ссан Йонг».



Супруга Дмитрия Семенова, чей доход составил 828 тысяч рублей, является собственником моторной лодки «Скай Бот» и лодочного прицепа «Респо».



Доход в размере 2,1 млн рублей указан в декларации заместителя председателя правительства Василий Трохин за 2016 год (в 2015 — 963 тысячи рублей). На праве собственности ему принадлежит 1/3 доля квартиры площадью 52,7 кв. метров, а также легковой автомобиль «Фольксваген». Супруга чиновника за отчетный период получила доход в размере свыше 121 тысячи рублей. У нее в собственности — земельный участок (4500 кв. м) и 1/3 доли указанной квартиры.



Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов получил в 2016 году доход в размере, превышающем 2 млн рублей. У него в собственности находится ¼ доли жилого дома (76,3 кв. м) и ¼ доля квартиры (61,3 кв. м). Его супруге, чей доход за минувший год составил почти 294 тысячи рублей, принадлежат земельный участок (699 кв. м), ¼ доли квартиры (61,3 кв. м), а также квартира (41,2 кв. м).