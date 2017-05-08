Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 7 мая в 20.22 на ул. Центральгой. Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «ВАЗ-2114».
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.
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В Грабово столкнулись 2 легковушки, есть пострадавший
8 мая в 11:35 366 просмотров
В селе Грабово Бессоновского района Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 7 мая в 20.22 на ул. Центральгой. Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «ВАЗ-2114».
В результате ДТП пострадал один человек.
По данному факту ведется проверка.