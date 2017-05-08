В Грабово столкнулись 2 легковушки, есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 7 мая в 20.22 на ул. Центральгой. Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «ВАЗ-2114».

В результате ДТП пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка.