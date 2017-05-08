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В Грабово столкнулись 2 легковушки, есть пострадавший

8 мая в 11:35 366 просмотров

В селе Грабово Бессоновского района Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария случилась 7 мая в 20.22 на ул. Центральгой. Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «ВАЗ-2114».

В результате ДТП пострадал один человек.

По данному факту ведется проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5254477/
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