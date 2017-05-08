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Пензенцев просят убрать машины с мест проведения мероприятий ко Дню Победы

8 мая в 12:24 328 просмотров
, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Мэрия Пензы просит жителей города ограничить парковку автомобилей в районе мест проведения массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Администрация города Пензы просит в целях обеспечения безопасности при движении колонн:

-артиллерийского училища по ул. Лермонтова, Советской К. Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической и обратно Коммунистической, Дзержинского, Кулакова, Пушкина, З. Космодемьянской, Мира, Ленинградской, Лермонтова, КПП артиллерийского училища;

— бессмертного полка ул. Коммунистической, пр. Победы, Карпинского 8 мая переместить с проезжей части дорог этих улиц припаркованные автомобили на стоянки.

Также в целях обеспечения мер пожарной безопасности при проведении в 22.00 праздничного фейерверка мэрия просит ограничить парковку транспорта в районе домов по ул. Суворова, 169 и 169а.

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