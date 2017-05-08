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Кувайцев призвал привести Пензу в порядок ко Дню Победы

8 мая в 13:29 262 просмотра

8 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев собрал совещание в преддверии празднования в городе Дня Победы.

«В числе первых был затронут вопрос обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий. Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Олег Викулов сообщил, что сегодня начнется работа по перекрытию необходимых улиц, установке турникетов и ограждений», — сообщили в пресс-службе мэрии.

По работе в части организации торжеств отчиталась начальник управления культуры Вера Фейгина. По ее словам, в настоящее время обустраивается территория возле Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, устанавливаются трибуны для зрителей.

Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину проконтролировать ход работ по уборке и вывозу мусора, стрижке газонов и покосу травы.

«Территорию Пензы нужно привести в порядок. Мы должны сделать все, чтобы такой праздник прошел на достойном уровне», — подчеркнул глава администрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_dolzhny_sdelat_vse_chtoby_prazdnik_proshel_na_dostoynom_urovne/
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