Кувайцев призвал привести Пензу в порядок ко Дню Победы

«В числе первых был затронут вопрос обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий. Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Олег Викулов сообщил, что сегодня начнется работа по перекрытию необходимых улиц, установке турникетов и ограждений», — сообщили в пресс-службе мэрии.

По работе в части организации торжеств отчиталась начальник управления культуры Вера Фейгина. По ее словам, в настоящее время обустраивается территория возле Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, устанавливаются трибуны для зрителей.

Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину проконтролировать ход работ по уборке и вывозу мусора, стрижке газонов и покосу травы.

«Территорию Пензы нужно привести в порядок. Мы должны сделать все, чтобы такой праздник прошел на достойном уровне», — подчеркнул глава администрации.