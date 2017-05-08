Хокинг предсказал глобальную катастрофу в ближайшее тысячелетие

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Известный физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что для того, чтобы выжить в ходе неминуемой катастрофы, человечеству следует начать колонизацию новых планет в ближайшие сто лет.

Как сообщают «Вести», подробные причины этого будут изложены в новом документальном фильме под названием «Стивен Хокинг: экспедиция на новую Землю», который выйдет летом на BBC.

Ранее ученый уже говорил о том, что со временем шансы глобальной катастрофы для человечества увеличиваются, и с огромной долей вероятности она произойдет в ближайшие 1000−10000 лет. Однако в том случае, если люди начнут переселяться на другие планеты, ее удастся избежать, отмечает CNBC.

Физик в числе основных угроз называет возможные падения на планету астероидов, эпидемии, изменения климата и перенаселение Земли.