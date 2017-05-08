Спутнике традиционно отмечают два больших события: День Победы и открытие летнего сезона. На этот день набережная микрорайона превратится в настоящий фестивальный комплекс , где занятие по душе найдут и взрослые и дети." data-title="В Городе Спутнике отметят 9 мая — Пенза-пресс, рунет за день">

9 мая в Спутнике традиционно отмечают два больших события: День Победы и открытие летнего сезона. На этот день набережная микрорайона превратится в настоящий фестивальный комплекс, где занятие по душе найдут и взрослые и дети.

С самого утра каждый желающий сможет принять участие в акции «Стена памяти» и разместить на специальном стенде фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также на утро запланирована акция «Бессмертный полк».

В 16.00 начнут функционировать несколько площадок. Среди них — детская игровая, выставка ретро-автомобилей и военная площадка, где можно будет попробовать еду полевой кухни, а также собрать и разобрать оружие. В это же время будет проходить конкурс чтецов — каждый желающий сможет прочитать стихотворение о войне и выиграть приз.

В 18.30 начнется основная часть мероприятия. Гости почтят память павших минутой молчания, а затем состоится большой концерт, в программе которого — выступления детских коллективов и духового оркестра. Кульминацией праздника станет грандиозный салют и запуск светомузыкального фонтана. Вечером на фонтанной площади состоится дискотека под живую музыку группы «Классики жанра».

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