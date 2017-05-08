В Пензе благоустроят территорию возле МРЭО ГИБДД на пр. Строителей

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8 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как в городе организована работа по благоустройству.

Виктор Кувайцев проконтролировал ремонт дорог. Сегодня дорожные работы ведутся на улицах Тепличной, Львовской, Кулакова, Бекешской, Пушкина, Мереняшева, Ломоносова, Колхозной, Чаадаева, Добролюбова и Совхозной.

«Нужно проследить, чтобы высота газона при замене бордюрного камня не превышала высоту бордюра. Важно этот момент учесть во избежание ситуаций, когда после дождя земля вместе с водой вытекает на дорогу», — призвал он.

Также мэр посетил территорию будущего сквера на пересечении улиц Кулакова и Пушкина под названием «45 меридиан».

«Здесь в рамках благоустройства зоны отдыха планируется мощение бетонной плиткой, размещение памятного знака московскому времени (45 меридиан), ремонт ступеней, посев газонной травы, установка парковых светильников, лавочек и урн, замена бордюрного камня. Виктор Кувайцев распорядился ускорить темп работ. Как говорилось ранее, открытие сквера будет приурочено к Дню города», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Проезжая по проспекту Победы, Виктор Кувайцев обратил внимание на территорию возле МРЭО ГИБДД.

«Землю необходимо разровнять, украсить зелеными насаждениями. Мы должны создавать как можно больше зеленых зон, тем более что текущий год объявлен Годом экологии», — призвал он.