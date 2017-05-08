В России предложено упростить раздельный сбор мусора

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В Госдуме предложили внести поправки в федеральный закон Об отходах производства и потребления", чтобы стимулировать раздельный сбор отходов по всей стране и сэкономить деньги граждан, которые идут на вывоз мусора.

Инициатива принадлежит председателю комитета по экологии и охране окружающей среды Ольге Тимофеевой и зампреду комитета Владимиру Панову, сообщает Russia Today.

«Сейчас сбор отходов подлежит лицензированию. Поправки исключают из этого определения физических лиц, это сделано для того, чтобы можно было законно организовать раздельный сбор отходов с жителей домов», — рассказал Владимит Панов RT.

По его словам, после введения поправок УК и ТСЖ будут охотнее проводить раздельный сбор мусора, чтобы затем продавать без лицензии собранный пластик, стекло и другое вторсырье на перерабатывающие заводы.