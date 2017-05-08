В Пензе 9 Мая из-за грозы прогнозируют высокую пожароопасность

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов возможны кратковременный дождь и гроза. Столбик термометра днем поднимется до 16−20 градусов, ночью — до 4−9.

Скорость ветра во вторник разовьется до 10−15 м/сек. Из-за этого на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.

Днем столбик термометра поднимется до +19 ºС, ночью ожидается +13ºС.

Также в ведомстве сообщили, что на территории региона установлен третий класс пожарной опасности, а в трех муниципальных образованиях — городе Пензе, Пензенском и Городищенском районах — четвертый КПО.