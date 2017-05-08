В Пензе состоялось открытие сквера «Бессмертный полк»

К собравшимся в новом сквере, расположившемся рядом с Монументом воинской и трудовой славы на проспекте Победы, обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Я благодарен жителям Пензы, которые проявили инициативу и вышли с предложением создать сквер, а руководство города и общественные организации его поддержали. Это память о наших предках, земляках, которые ушли на фронта Великой Отечественной войны. Пензенцы — настоящие герои. Об этом говорят те подвиги, которые совершили наши земляки, отстаивая честь и независимость Родины», — сказал глава региона.

Пензенцев с предстоящим праздником лично поздравил и ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев.

«Сегодня здесь, — в основном, наследники победителей. Я от имени погибших участников войны низко кланяюсь и благодарю тех, кто создает такие прекрасные условия, чтобы никогда, ни в какие годы не забывали то, что сделал наш советский народ, спасая родину от фашистской агрессии. Счастья, здоровья, чтоб вы никогда не пережили то, что пережили ваши прадеды и прабабушки», — сказал он.



Также в ходе торжественной церемонии открытия сквера к пензенцам обратился мэр Пензы Виктор Кувайцев.



«Если бы за каждого погибшего в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания, то мир молчал бы 50 лет. Надо всем помнить ту огромную цену, которую мы заплатили за эту победу. […] Мы стараемся сделать все, чтобы не прерывалась связь поколений. Очен важно, чтобы была преемственность, которая вселяет в нас надежду на хорошее будущее», — отметил глава городской администрации.

После официальной части началась концертная программа. Перед собравшимися выступили детские творческие и музыкальные коллективы, ребята с выражением читали стихи, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.