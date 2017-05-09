Празднование Дня Победы в Пензе. Онлайн-трансляция

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В День Победы «Пенза-Пресс» ведет онлайн-трансляцию с места основных праздничных событий.

Торжественные мероприятия продолжаются. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

12.00 Часть пензенцев переместилась в сквер «Журавли», здесь запланирован концерт. А пока горожане с удовольствием рассматривают военную технику. Рядом, у ДОССАФ, развернули полевую кухню и установили военный вертолет, который можно посмотреть.

11.40 Начинается подготовка в традиционной легкоатлетической эстафете на призы губернатора, посвященной Дню Победы. Впервые спортивный праздник прошел 9 мая 1946 года, и с тех пор набирает все большую популярность.

11.30 После Минуты молчания зазвучал гимн России, началась церемония возложения венков к Вечному огню в память о тех, кто положил жизнь на алтарь Победы и не вернулся с войны. В церемонии принимают участие первые лица области и города, ветераны, представители районов и рядовые пензенцы.

11.20 Торжественную церемонию открыл губернатор Иван Белозерцев.

«Это Победа, за которую советский народ заплатил огромную цену, такой масштабной трагедии не довелось пережить ни одной стране мира. Наш народ, преодолевая невыносимые лишения, боролся за свою Родину до последней капли крови. Мы смогли выстоять и победить, советская армия освободила не только свою Родину, но и страны Европы.

Жители Пензенской области внесли достойный вклад в дело Победы. Пенза стала одним из мощнейших в стране центров по производству минометного вооружения. Победа была невозможна без героического труда пензенцев в тылу.

Акция «Бессмертный полк» — свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом дедов и прадедов. Победа навсегда останется вершиной истории нашей страны.

Ветераны, мы преклоняемся перед вами. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны и кого нет с нами. Честь и слава героям Великой Отечественной войны, народу-победителю! С днем Великой Победы», — сказал глава региона.

Затем слово взял председатель Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев:

«Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы! Наследники победителей, чтите то, что достигли ваши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, чтите эту память. Желаю наследникам победителей умножать и преумножать боевые традиции Красной армии, желаю, чтобы вы не пережили то, что пережили ваши прадеды и деды. Счастья вам, благополучия!».

Начался парад курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института под песню «День Победы» в исполнении оркестра.

11.05 Началась смена почетного караула. В живом исполнении звучит песня «Поклонимся великим тем годам…», играют 72 скрипача. Солдаты выстроились в форме образца времен Великой Отечественной войны, началось театрализованное представление, символизирующее трудности войны и подвиг советского народа. Выносятся стяги фронтов.

10.50 Формируются колонны районов Пензы, к ним присоединяются участники «Бессмертного полка». Горожане готовятся прошествовать к памятнику для возложения цветов.

10.44 Завершилось шествие «Бессмертного полка». Губернатор Иван Белозерцев лично приветствует каждого из ветеранов, желает им здоровья и поздравляет с праздником.

10.35 У Памятника Победы собираются представители власти области и города.

10.30 Пока идет шествие, ведущие рассказывают об акции, смысл которой заключается в том, чтобы те фронтовики, которые не дожили до этого дня, смогли пройти победным маршем по улицам города. Также ведущие участии рассказывают собравшимся об участии Пензенской области в Великой Отечественной войне и необходимости беречь память.

Звучит песня «Журавли» многие участники колонны плачут, у ветеранов — слезы на глазах.

10.22 Началось шествие «Бессмертного полка», впереди колонны несут копию знамени Победы площадью 300 кв. метров. В шествии принимают участие люди разных возрастов, представители власти, общественных организаций, многие пришли семьями. Возглавляет колонну губернатор Иван Белозерцев.

Участники шествия «Бессмертного полка» пройдут по проспекту Победы до магазина «Василек», далее колонна повернет и проследует по проспекту Победы до улицы Карпинского. Здесь колонна поделится на две части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинского, другая — вокруг Монумента воинской и трудовой доблести дойдет до улицы Ленина.

Все происходящее транслируется с квадрокоптера на установленные у памятника экраны.

10.15 С минуты на минуту стартует акция «Бессмертный полк». Акция будет проходить во всех населенных пунктах Пензенской области, только в Пензе заявлено участие около 20 тысяч человек, в шествии также примут участие представители власти.

10.11 В часовне Михаила Архангела прошел благодарственный молебен. Владыка Серафим пришел к памятнику.

10.00 Начинается дождь, но он не омрачает настроение пензенцев. Люди продолжают собираться у памятника.

9.51 У Памятника Победы идет формирование колонн представителей районов Пензы, в них — известные горожане, почетные граждане и рядовые жители.

9.40 Пензенцы собираются у Памятника Победы, ветераны Великой Отечественной войны уже заняли почетное место в партере у монумента. Жители и представители власти подходят поздравить фронтовиков и сказать им слова благодарности.

В этом году у памятника впервые установили мультимедийный экран.

9.30 Сотни пензенцев идут к Памятнику Победы, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», у многих из них в руках — портреты родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне.

Начала формироваться колонна «Бессмертного полка».