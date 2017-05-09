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Путин поздравил пензенцев с Днем Победы

9 мая в 09:06 292 просмотра

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В телеграмме отмечается, что «9 мая — день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости», сообщает пресс-центр правительства региона.

«Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», — подчеркнул президент в поздравительной телеграмме.

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/54079/photos/47530
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