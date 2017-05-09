Путин поздравил пензенцев с Днем Победы

В телеграмме отмечается, что «9 мая — день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости», сообщает пресс-центр правительства региона.



«Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», — подчеркнул президент в поздравительной телеграмме.