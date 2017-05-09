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Медведев направил поздравительную телеграмму Ивану Белозерцеву

9 мая в 09:21 196 просмотров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил пензенцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительной телеграмме на имя губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева премьер-министр подчеркнул, что «день 9 Мая будет для нас самым главным, священным праздником» вопреки течению времени, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», — отметил Дмитрий Медведев.

Фотография: http://government.ru/press/
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