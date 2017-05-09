Медведев направил поздравительную телеграмму Ивану Белозерцеву

В поздравительной телеграмме на имя губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева премьер-министр подчеркнул, что «день 9 Мая будет для нас самым главным, священным праздником» вопреки течению времени, сообщили в пресс-центре регионального правительства.



«Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает нас сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война», — отметил Дмитрий Медведев.