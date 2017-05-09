Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, изменения будут действовать с 8.30 и ориентировочно до 16.00. В это время будет приостановлено движение троллейбусов № 1, 8 и 9, а также ограничено движение троллейбусов № 2 до по площади «Дружбы» до ул. Суворова.



Троллейбусы № 6 будут двигаться в направлении с ул. Суворова по пр. Строителей и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Автобусы № 66 — с проспекта Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Маршрутки № 89 — с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Автобусы большого и малого классов № 44 и 70 — с ул Луначарского по ул. Гагарина и далее по маршрутам (в обоих направлениях).



Маршрутки № 2А, 29, 81 — с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршрутам (в обоих направлениях).



Маршрутки № 1т — с ул. Пушкина по ул. Уулакова, Гагарина и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Маршрутки № 55 — с ул. Луначарского по ул. Гагарина, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Маршрутки № 2т — с ул. Суворова по ул. Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, Суворова и далее по маршруту.



Маршрутки № 13, 16, 68, 75 — с пр. Победы по ул. Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Маршрутки № 77 — при движении с ул. Суворова: по ул. Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, пр. Победы и далее по маршруту; при движении с пр. Строителей — по ул. 8 Марта, Карпинского и далее по маршруту.



Маршрутки № 80 — при движении с пр. Строителей: по ул. 8 Марта, Суворова и далее по маршруту (в обоих направлениях).



Маршрутки № 59 — с ул. Гагарина по ул. Луначарского и далее по маршруту (в обоих направлениях).