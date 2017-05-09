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Бабич: Праздник 9 Мая — особый в истории

9 мая в 10:19 166 просмотров

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил пензенцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нашего народа праздник 9 Мая — особый в истории. Это день национальной гордости за беспримерное мужество, несгибаемую волю и силу духа граждан великой страны.

Семьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных мировых войн. Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли от ран в эвакуационных госпиталях. Наша свобода и возможность трудиться, учиться, воспитывать детей, жить и любить — это исключительная заслуга защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства.

Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На защиту исторической правды встал наш «Бессмертный полк» — непобедимая память народа.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!» — говорится в поздравлении Михаила Бабича.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой главного федерального инспектора по Пензенской области
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