«Это день искренней гордости за подвиг военных лет, силу духа и патриотизм миллионов людей, отстоявших право жить, растить детей и внуков, быть гражданами свободной прекрасной страны.



Пройдут годы, но в наших сердцах навеки сохранится благодарная память о свершениях прадедов, дедов и отцов. А День Победы навсегда останется символом мужества и величия нашего народа, немеркнущего достоинства России.



Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин в тылу, детей, прошедших через немыслимые испытания. Все они — настоящие герои войны», — говорится в поздравлении Ивана Белозерцева.



Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, «поколению победителей», губернатор отметил, что их «дела и подвиги стали легендой», а «героизм и стойкость достойны восхищения».



«Современная молодежь продолжает славные традиции воинов сороковых. Она показывает пример честного исполнения служебного долга и доблестного служения Отечеству.



Уверен, что если понадобится, наши воины, весь народ вновь грудью встанут на защиту родной земли», — говорится в поздравлении.



Иван Белозерцев пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой и новых свершений на благо России.