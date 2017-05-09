Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
Лидин поздравил пензенцев с Днем Победы
Пензенские поисковики обнаружили останки 31 бойца Красной Армии под Новгородом
Белозерцев: 9 Мая — день искренней гордости за подвиг военных лет
Как будет работать общественный транспорт в Пензе 9 Мая
Празднование Дня Победы в Пензе. Онлайн-трансляция
В Пензе прошел конкурс детских рисунков на асфальте к 9 Мая
В Пензе благоустроят территорию возле МРЭО ГИБДД на пр. Строителей
В Пензе 9 Мая из-за грозы прогнозируют высокую пожароопасность
Улицы Кронштадтскую, Одесскую и Ульяновскую очистили от мусора
все новости

В Пензе 9 Мая ремонтируют дороги на 4 улицах

9 мая в 10:52 198 просмотров

В День Победы рабочие продолжают ремонт на улицах Пензы.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Пензы, на улицах Тепличной и Мереняшева идет подготовка к ремонтным работам. На ул. Львовской рабочие демонтируют бордюрный камень.

Кроме того, на ул. Бекешской работают три бригады, которые занимаются подготовкой дорожного полотна и установкой бордюрного камня.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics