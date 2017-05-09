В Пензе 9 Мая ремонтируют дороги на 4 улицах

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Пензы, на улицах Тепличной и Мереняшева идет подготовка к ремонтным работам. На ул. Львовской рабочие демонтируют бордюрный камень.



Кроме того, на ул. Бекешской работают три бригады, которые занимаются подготовкой дорожного полотна и установкой бордюрного камня.