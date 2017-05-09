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Ночью на пр. Строителей в Пензе столкнулись две иномарки, есть пострадавший

9 мая в 11:11 202 просмотра

В ночь на 9 мая на проспекте Строителей в Пензе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, ДТП произошло в 03.42.

«На проспекте Строителей столкнулись две иномарки — «Mitsubishi» и «Honda». В результате ДТП пострадал человек», — сообщили в главном управлении.

В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

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