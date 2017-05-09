Лидин поздравил пензенцев с Днем Победы

«Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких. И боль потерь жива до сих пор.



Вечная память воинам-победителям! Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, всем, кто в тяжелых испытаниях, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу над фашизмом», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.



Спикер ЗакСобра пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.