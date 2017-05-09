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Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

9 мая в 12:22 36 просмотров
«Бессмертного полка» в День Победы.

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Пензенцы присоединились к шествию «Бессмертного полка» в День Победы.

Горожане стали собираться у Монумента воинской и трудовой доблести с раннего утра. Многие из них держали в руках портреты родных, воевавших в Великой Отечественной войны. Накрапывавший дождь не омрачил настроение собравшихся.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие люди разных возрастов. Среди них были известные горожане, представители общественных организаций, чиновники. Многие пришли целыми семьями, сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс». После молебна к шествию присоединились первые лица города и области, в том числе и глава региона Иван Белозерцев.

Во время шествия впереди колонны несли копию знамени Победы. Маршрут шествия был заранее известен: по проспекту Победы до магазина «Василек», далее — разворот по проспекту Победы до улицы Карпинского, после — разделение на две части: одна колонна пошла по ул. Карпинского, другая — вокруг Монумента воинской и трудовой доблести и до улицы Ленина.

Пока шел «Бессмертный полк», ведущие рассказывали о смысле акции, об участие пензенцев в Великой Отечественной войне. Все происходящее транслировалось на установленные у Монумента экраны.

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