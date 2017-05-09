Пензенские студенты помогли ветерану вскопать огород (видео)

Под четким руководством студенты вскапывают огород. За добровольцами со стороны наблюдает хозяин нескольких соток. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Рискин на фронт попал таким же, как эти ребята, — 19-летним юношей.

«Если бы такая молодежь вся была, то и жизнь была бы другая. Очень трудолюбивые ребята, хорошие», — отметил ветеран.

«Они все-таки воевали за нас, благодаря им мы сейчас живем свободно. Прадедушка тоже воевал на фронте, защищал нас, и тоже я ему помогал», — рассказал студент пензенского колледжа архитектуры и строительства Руслан Крнаухов.

Добрую тимуровскую традицию накануне празднования годовщины Победы инициирует пензенский Совет ветеранов внутренних войск. В основном, помогают фронтовикам, которые проживают в частных домах, имеют приусадебные участки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Ветеран довольный, улыбается. Для нас это самое главное. Хотелось бы, чтобы о них помнили, заботились. Их осталось немного», — сказал председатель Совета ветеранов внутренних войск и участников боевых действий «Беркут» г. Пензы Олег Сидоренко.

В ряды Советской армии Михаил Рискин был призван в 1943 году. В 1945-ом на Дальневосточном фронте участвовал в боях с Японией. В 2016 году ветеран справил 90-летие. Хлопотать по хозяйству получается с большим трудом, но вот содержать домашнюю птицу фронтовик не отказывается и неспроста.

«На войне обещал себе, если останусь жив, то трех кур и петуха до смерти буду держать», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Михаил Рискин.

Место для высадки капусты, помидоров и картошки готово. Закончив с уборкой сорняков и возделыванием грядок, молодых людей ожидало немало боевых историй из первых уст. Об ужасах Великой Отечественной ветеран старается не говорить, главное сейчас — победа.

Юбилейные медали, медаль за победу над Японией и главную гордость — Орден Отечественной войны Михаил Рискин прикрепляет на парадный пиджак по особым случаям. Один из них, конечно, — День Победы!