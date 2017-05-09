Савельев: Победа в Великой Отечественной войне для каждого из нас особенно значима

«Уважаемые пензенцы, дорогие ветераны, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Великой Победы!



В истории нашего Отечества было много знаменательных событий, но Победа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов для каждого из нас особенно значима. Этот праздник стал символом героизма, мужества, стойкости и отваги людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, защитивших мир от фашизма и подаривших нам право на жизнь.



Мы помним о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Величайший подвиг защитников Отечества всегда будет служить примером верности долгу и преданности Родине для всех поколений.



От всей души желаю весеннего праздничного настроения, доброго здоровья, счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!» — говорится в поздравлении Валерия Савельева.