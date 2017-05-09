Концертная программа, состоящая из выступлений творческих коллективов города и области, продлится до 20.00, сообщает пресс-служба мэрии Пензы. По словам корреспондента ИА «Пенза-Пресс», открыла концерта заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина.
В 20.00 на Юбилейной площади начнется театрализованное представление народного театра «Письма с фронта», в котором примут участие около 500 артистов.
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На Юбилейной площади в Пензе начался праздничный концерт
9 мая в 13:51 592 просмотра
Концерт, посвященный Дню Победы, начался на Юбилейной площади в Пензе.
Концертная программа, состоящая из выступлений творческих коллективов города и области, продлится до 20.00, сообщает пресс-служба мэрии Пензы. По словам корреспондента ИА «Пенза-Пресс», открыла концерта заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина.