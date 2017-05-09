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Пензенский ФК «Зенит» одержал победу в Брянске

9 мая в 14:08 342 просмотра
«Зенит» с победой над брянским «Динамо».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой над брянским «Динамо».

Матч, который состоялся 8 мая, закончился со счетом 3:0 в пользу «Зенита». На протяжении трех лет встречи клубов заканчивались нулевыми ничьими, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

«Перед Днем Победы наши футболисты сделали городу достойный подарок — победу в этом матчи. От души их поздравляю. Так держать», — сказал Виктор Кувайцев.

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