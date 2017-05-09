« Зенит» с победой над брянским « Динамо»." data-title="Пензенский ФК «Зенит» одержал победу в Брянске — Пенза-пресс, рунет за день">

Матч, который состоялся 8 мая, закончился со счетом 3:0 в пользу «Зенита». На протяжении трех лет встречи клубов заканчивались нулевыми ничьими, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.



«Перед Днем Победы наши футболисты сделали городу достойный подарок — победу в этом матчи. От души их поздравляю. Так держать», — сказал Виктор Кувайцев.