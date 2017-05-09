Около 25 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Пензе (видео)

Ранее организаторы заявляли о возможном участии в акции 20 тысяч пензенцев.
«Чтобы возможность «встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали движение более часа», — отметили в пресс-центре регионального правительства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который также принял участие в шествии, подчеркнул, что «Бессмертный полк» — это «еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».