Около 25 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Пензе (видео)

«Бессмертный полк» в Пензе собрал около 25 тысяч участников , сообщили в пресс-центре регионального правительства." data-title="Около 25 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

Ранее организаторы заявляли о возможном участии в акции 20 тысяч пензенцев.



«Чтобы возможность «встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали движение более часа», — отметили в пресс-центре регионального правительства.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который также принял участие в шествии, подчеркнул, что «Бессмертный полк» — это «еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».