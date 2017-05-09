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Около 25 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Пензе (видео)

9 мая в 14:40 1196 просмотров
«Бессмертный полк» в Пензе собрал около 25 тысяч участников, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

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«Бессмертный полк» в Пензе собрал около 25 тысяч участников, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Ранее организаторы заявляли о возможном участии в акции 20 тысяч пензенцев.

«Чтобы возможность «встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали движение более часа», — отметили в пресс-центре регионального правительства.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который также принял участие в шествии, подчеркнул, что «Бессмертный полк» — это «еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

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