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В Пензе состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (видео)

9 мая в 17:05 328 просмотров
, 20 этапов и около двух тысяч бегунов со всего региона. В Пензе сразу после торжественного парада и шествия «Бессмертного полка» эстафету празднования Дня Победы продолжила традиционная легкоатлетическая эстафета.

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Два забега, 20 этапов и около двух тысяч бегунов со всего региона. В Пензе сразу после торжественного парада и шествия «Бессмертного полка» эстафету празднования Дня Победы продолжила традиционная легкоатлетическая эстафета.

Зарина Зябирова — одна из самых опытных участниц легкоатлетической эстафеты по случаю Дня Победы. Она принимает участие в масштабном спортивном празднике уже в третий раз. Сейчас девушка — в числе лидеров команды губернского лицея интерната. До этого два года подряд выступала за сборную Лопатинского района, которой не удавалось войти в пятерку сильнейших.

«Какие-то спортсмены немного не дотягивали свой этап, не хватало сил у команды. Сегодня мы очень готовились к эстафете. Я уверена, что мы пробежим хорошо», — сказала Зарина Зябирова.

Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась с забега школьников. На старт вышли команды из 33 общеобразовательных учреждений Пензы.

Маршрут эстафеты, протяженностью 7200 метров, проходил по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы. За упорной борьбой самых быстрых школьников областного центра следили сотни горожан. После шествия бессмертного полка многие остались поддержать команду родного учебного заведения.

Всего к оздоровительной акции присоединилось свыше двух тысяч человек. Среди общеобразовательных учебных учреждений первое место досталось представителям пензенской школы № 67, сообщает телеканал «Экспресс».

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