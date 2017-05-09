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Пензенец под действием наркотиков спровоцировал смертельное ДТП

9 мая в 15:27 1098 просмотров
, которое он устроил в состоянии наркотического опьянения.

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Житель села Чемодановки Пензенской области приговорен к трем с половиной годам колонии за ДТП, которое он устроил в состоянии наркотического опьянения.

ДТП произошло на автодороге «Чемодановка-Пазелки-Сосновка-Лопуховка». Осужденный, будучи в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ». Мужчина нарушил ПДД и выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не уступив автомобилю «Фольксваген», что и стало причиной ДТП. В результате столкновения пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Кроме того, в пользу потерпевшей с него взыскан моральный ущерб в сумме 300 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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