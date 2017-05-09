На чем добраться домой после фейерверка в Пензе

Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут отправляться с ул. Суворова. Так, в микрорайон Арбеково через проспект Строителей поедут два троллейбуса № 7, по три автобуса № 82с и 54; через проспект Победы — два троллейбуса № 6 и три автобуса № 66; два автобуса № 70 поедут в Арбеково через Заводской район.



До аэропорта можно будет добраться на троллейбусе № 7 (запланировано 2 ед. транспорта), автобусах № 54 (2 ед.) и № 66 (2 ед.).

На Западную поляну проследует два автобуса № 30, на ГПЗ-24 — один автобус № 82с, в Засурье — один автобус № 99, на ул. Зеленодольскую — четыре маршрутки № 34, в Ухтинку — четыре маршрутки № 5. До ул. Российской можно будет добраться на маршрутках № 89 (4 ед.) и автобусах № 70 (3 ед.), до Кривозерья — на троллейбусе № 6 (2 ед.), до ул. Егорова — на маршрутке № 63 (4 ед.), до поселка Нефтяник — на двух автобусах № 25 (один — малого класса, другой — среднего класса).



«Автобусы малого класса 9 мая будут работать в обычном режиме — до 23.00», — отметили в пресс-службе мэрии.