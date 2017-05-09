В мэрии Пензы прошел торжественный прием в честь ветеранов

На мероприятии ветеранов поздравили первые лица области и города.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пожелал ветеранам крепкого здоровья.



«Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона», — цитирует слова главы региона пресс-служба мэрии Пензы.



Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что День Победы «болью и гордостью отзывается в наших сердцах».



«Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство», — сказал он.



Обращаясь к ветеранам, Виктор Кувайцев пообещал, что молодые поколения всегда будут верны «традициям, которые заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну».