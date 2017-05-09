Вам будет интересно
Наши новости
Иван Белозерцев поздравил ветерана войны Тамару Краснову со столетием
45 тыс. пензенцев приняли участие в торжествах 9 Мая
В Пензе на 9 Мая прошли митинг и военный парад
В Пензе отслужили молебен о павших в ВОВ
На пензенских кладбищах почтили память воинов ВОВ
На чем добраться домой после фейерверка в Пензе
Около 25 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Пензе
Пензенский ФК «Зенит» одержал победу в Брянске
Савельев: Победа в Великой Отечественной войне для каждого из нас особенно значима
Пензенские студенты помогли ветерану вскопать огород
все новости

В мэрии Пензы прошел торжественный прием в честь ветеранов

9 мая в 16:29 210 просмотров
, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в мэрии Пензы 9 мая.

" data-title="В мэрии Пензы прошел торжественный прием в честь ветеранов — Пенза-пресс, рунет за день">

Торжественный прием ветеранов, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в мэрии Пензы 9 мая.

На мероприятии ветеранов поздравили первые лица области и города.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пожелал ветеранам крепкого здоровья.

«Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона», — цитирует слова главы региона пресс-служба мэрии Пензы.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что День Победы «болью и гордостью отзывается в наших сердцах».

«Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство», — сказал он.

Обращаясь к ветеранам, Виктор Кувайцев пообещал, что молодые поколения всегда будут верны «традициям, которые заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_vsegda_budem_verny_traditsiyam_zalozhennym_pokoleniem_velikikh_zashchitnikov_str/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics