На мероприятии ветеранов поздравили первые лица области и города.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пожелал ветеранам крепкого здоровья.
«Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона», — цитирует слова главы региона пресс-служба мэрии Пензы.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что День Победы «болью и гордостью отзывается в наших сердцах».
«Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство», — сказал он.
Обращаясь к ветеранам, Виктор Кувайцев пообещал, что молодые поколения всегда будут верны «традициям, которые заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну».
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В мэрии Пензы прошел торжественный прием в честь ветеранов
9 мая в 16:29 210 просмотров
Торжественный прием ветеранов, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в мэрии Пензы 9 мая.
На мероприятии ветеранов поздравили первые лица области и города.