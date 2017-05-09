45 тыс. пензенцев приняли участие в торжествах 9 Мая

Торжества начались с благодарственного молебна в часовне Михаила Архангела. После окончания богослужения прошло шествие «Бессмертного полка», а затем состоялся театрализованный пролог.



С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона Иван Белозерцев. Он отметил, что пензенцы внесли большой вклад в приближение Победы.



«Наши земляки с первого и до последнего дня самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной. За ратную доблесть многие из них удостоены высоких боевых наград, стали Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы. Ежедневный подвиг совершали пензенцы, работавшие на заводах, фабриках, в поле, в эвакогоспиталях. Победа была бы невозможной без их героического труда в тылу.



Неважно, как много времени прошло с тех пор. Память о событиях Великой Отечественной войны переживет века, а Победа навсегда останется вершиной истории нашей страны! Честь и слава нашим героям! Слава народу-победителю. Будем беречь Россию и родной пензенский край, приумножать их героическую историю, ставить превыше всего служение Отечеству», — цитирует пресс-центр слова губернатора.



Председатель Пензенского городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев от лица участников войны поблагодарил пензенцев за то, что он чтят и уважают подвиг дедов и прадедов.



«Желаю наследникам победителей преумножать традиции Красной армии. Желаю, чтобы вы не увидели того, что пережили ваши деды и прадеды», — сказал он.



После выступлений прошел парад офицерского состава и курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института. В финальной части мероприятия память погибших на полях сражений почтили минутой молчания, оружейными залпами и возложением цветов к Монументу воинской и трудовой Славы.