Иван Белозерцев поздравил ветерана войны Тамару Краснову со столетием

«Сегодня великий праздник — День Победы. Я знаю, что у Вас сегодня юбилейный день рождения. Сердечно поздравляю Вас по поручению президента Российской Федерации, от правительства Пензенской области, ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, с которыми я сегодня встречался. Низкий Вам поклон за великий подвиг в годы войны и добросовестный многолетний труд в мирное время. Жизнь наших ветеранов, таких как Вы, является примером для всех нас, для нашей молодежи», — обратился Иван Белозерцев к участнице войны, после чего зачитал текст поздравления президента РФ, вручил благодарность губернатора и ценный подарок.



Глава региона пожелал имениннице крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.



Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района. Закончила Пензенский медицинский техникум. Войну встретила в Гомеле, где находилась на учениях. В 1941—1943 годах — старшая медсестра полевого госпиталя Сталинградского фронта, участница Сталинградской битвы. В 1943—1945 годах — старшая медсестра хирургии полевого госпиталя 124-й Армии Центрального фронта. В 1946 году демобилизовалась и вернулась в родное село. Работала в больнице Лунинского района, в райздравотделе. В 1952 году переехала в Пензу. Общий трудовой стаж Тамары Красновой — порядка 50 лет в областной системе здравоохранения, сообщили в пресс-центре регионального правительства.