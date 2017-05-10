Празднование Дня Победы на Юбилейной площади. Онлайн-трансляция

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В День Победы «Пенза-Пресс» ведет онлайн-трансляцию с Юбилейной площади, где проходят праздничные мероприятия.

22.00 Праздничные мероприятия завершились салютом.

21.57 Играет песня «День Победы», пензенцы ожидают начала салюта.

21.50 Читают стихи про войну, исполнили песни «Ой, туманы мои…», «Брянская улица».

21.35 Поют «Песенку военных корреспондентов», читают письмо фронтовика про любовь к России.

21.30 Прочитано письмо девушки с фронта, звучит песня «Курская дуга».

21.10−21.25 Исполнены песни «В землянке», «Колокол Бухенвальда», «Баллада о матери. Алексей, Алешенька, сынок», «Точно», «Синий платочек». Были прочитаны письмо узницы концлагеря Кати Сусаниной, письмо рядового Агафонова, письмо летчика Юрия Бородина девушке Зине.

21.06 Со сцены прозвучали стихи про военного журналиста, затем артисты исполнили танец.

21.03 Мальчик прочитал письмо 14-летнего мальчика Федора Быкова отцу на фронт.

«Дорогой папа! Я теперь не учусь в школе, а работаю на заводе. У нас в цехе много ребят, мы учимся работать на станках. Наш мастер дядя Саша говорит, что мы своей работой поможем отстоять Ленинград от проклятых фашистов. А мама работает тоже, только в другом цехе, где делают мины. Дорогой папа! Я все время хочу есть, и мама тоже все время хочет есть. Потому что хлеба теперь дают мало, мяса вовсе почти нет и масла не бывает. Дорогой папа! Бей фашистов! Остаюсь твой сын, рабочий завода № 5 Федор Быков».

После чтения письма со сцены прозвучала песня.

21.00 Со сцены звучит песня «Эх, путь-дорожка фронтовая…».

20.55 Выступающие читают письма на фронт из Пензы и письма с фронта. Чтение писем чередуется с творческими номерами.

20.50 Со сцены исполняют песню «Ты моя надежда, ты моя отрада…».

20.40 Началось театрализованное представление народного театра «Письма с фронта» (0+). На двух экранах транслируется военная хроника.

Весь партер занят, много детей с родителями, их посадили в первые ряды.

20.30 Последние минуты концерта.

20.20 Концерт-марафон продолжается.

20.15 На Юбилейной площади продолжают праздновать День Победы. Для зрителей организован партер, на сцене выступают детские коллективы, звучат песни военных лет, дети танцуют и поют, зрителей становится больше. Организаторы раздают пилотки на память.