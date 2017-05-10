В России может появиться налог на малодетность

Как сообщают «Известия», Юрий Крупнов отметил, что российские многодетные семьи нуждаются в поддержке. Таких семей в стране — около 6,5%, причем сейчас они растят около 20% детей.
В частности, документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.
Многодетные семьи предлагается разделить на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки, по мнению Юрия Крупнова.
Он предложил установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. рублей — для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.