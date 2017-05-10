, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона « О статусе многодетных семей», который предполагает введение налога на малодетность." data-title="В России может появиться налог на малодетность — Пенза-пресс, рунет за день">

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предполагает введение налога на малодетность.

Как сообщают «Известия», Юрий Крупнов отметил, что российские многодетные семьи нуждаются в поддержке. Таких семей в стране — около 6,5%, причем сейчас они растят около 20% детей.

В частности, документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

Многодетные семьи предлагается разделить на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки, по мнению Юрия Крупнова.

Он предложил установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. рублей — для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.